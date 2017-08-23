ЛЕСНАЯ_СРЕДА: О чем могли говорить Сурков и Уолкер

Риторика Суркова на встрече в Минске вряд ли была такой же, как Путина летом 2014-го или зимой 2015 на подписании Минска-2. Скорее всего, обсуждались варианты того, как бы Россия могла побыстрее – и с наименьшими репутационными потерями свалить из Донбасса.

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного. Совершенно субъективный взгляд на ряд современные события в Украине и вокруг нее.

Август подходит к завершению, политическое затишье в Украине так же подходит к финалу. Уже на этой неделе мы все отмечаем 26 годовщину Независимости Украины, которой в реалии всего то три с половиной года. И все эти последние годы в стране идет война развязанная и навязанная некогда, как это было принято говорить – вполне себе «братским народом», слепленного казалось бы из того же самого теста. Впрочем, речь сейчас не о государственном устройстве Украины и России. Речь о возможном разрешении конфликта на востоке Украины, а именно про вероятность «Хорватского сценария».

На дня в Минске представитель президента США по вопросам военного конфликта в Украине Курт Уолкер встречался с советником Путина Сурковым. Встреча, как и принято в таких случая за закрытыми дверями. Но уже сейчас можно констатировать, что спустя три года войны России с Украиной никакой «новороссии» не получилось, позиции ВСУ Украины вполне стабильны, а Россия вынуждена вливать миллиарды рублей в оккупированные ОРДЛО — при чем, что премьер Медведев вынужден сообщать жителям аннексированного Крыма, что «денег нет, но вы держитесь тут». Кроме того, в самой России под давлением санкций экономика продолжает медленно, но верно катиться в пропасть.

В связи с этим сомневаюсь, что риторика Суркова на встрече в Минске была такой же как того же Путина летом 2014-го или даже зимой 2015 на подписании соглашений Минска-2. Скорее всего, обсуждались варианты того, как бы Россия могла побыстрее – и с наименьшими репетиционными потерями (а тут для Путина такими потерями может считаться разочарование его политикой – его же электората) свалить из Донбасса.

Понятно, что ни о каких выполнениях «минских соглашений» речи идти не может. Ну как минимум потому, что Украина не согласится на принятие изменений в Конституцию, чтобы обеспечить некий «особый статус» Донецку и Луганску, а до этого Россия вряд ли пойдет на передачу границ под контроль Киеву. Ибо ну не поймет путинский электорат такого «предательства русского мира». И единственным выходом из патовой ситуации, на мой взгляд, в данном случае остается либо заморозка, либо — реализация так называемого «хорватского сценария» для Украины. То есть разрешение конфликта военным путем. Так как это было в случае с ликвидацией так называемой Сербской Краиной на територии Хорватии, псевдореспублики созданной Сербией.

Итак, за два – три месяца до очередных выборов Путина (а тут сомневаться в пожизненности поста для Путина не приходится) войска РФ потихоньку крайне незаметно выводятся из так называемых «ЛДНР», на границе Украины и России выставляются заградотряды — чтобы в Россию не просочились вооруженные бандиты – ибо вся эта вкусившая крови и беспредела, совершенно не подконтрольная гэбистам масса из уголовников и ярко политизированных маргиналов РФ тоже совершенно не нужны.

А Украина проводит блистательную операцию и освобождает оккупированные территории, выдавливая всех колабарантов, а также наемников, приехавших из России к границе, попутно утилизируя их. Попутно те попадут под расстрел своих же, из России. Но поскольку их уничтожение на внутреннем медиарынке можно выдать за зверства «карательных батальонов, использующих летальное оружие полученное из рук США», то самое милое дело – в расход прямо на границе.

В Российских СМИ поднимется очередная волна истерии: Родина в опасности, караул – лживое предательство «укров», «хохлы — наймиты США» и тд. Всех расстрелянных на границе – называют героями, называют их именами улицы и города. И под этот шумок противостояния с миром «укрофашистов» и «америкашек» с «гейропой» естественно с явкой в 200 % выбирают опять Путина.

При таком сценарии Путину нужна гарантия, что санкции после такого вот разрешения конфликта будут сняты и больше напрямую не затронут российскую клептократию. И конечно же, отложение на долгий срок (ну пока он жив) решение вопроса по Крыму.

Возможен ли такой сценарий сможем увидеть уже меньше чем через полгода – в начале 2018 года.